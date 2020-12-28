شكرا لقرائتكم خبر إزالة عشوائيات على أملاك العين العزيزية بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وتأتي أعمال الإزالة داخل حدود وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية بعد انقضاء المهلة المحددة لأصحاب المستودعات والمنشآت القائمة، وصولا إلى إيقاف الخدمات والبدء في عملية الإخلاء والإزالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية الجنوب الفرعية أمس الأول، بمشاركة الجهات الأمنية والمختصة في أعمال إزالة أسوار ومستودعات ومبان عشوائية في عدد من المواقع ضمن حدود وقف الملك عبدالعزيز «العين العزيزية»، بمساحة إجمالية تتجاوز الـ216 ألف م2 في حي المرسلات ببحرة، جنوب طريق مكة القديم.وتأتي أعمال الإزالة داخل حدود وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية بعد انقضاء المهلة المحددة لأصحاب المستودعات والمنشآت القائمة، وصولا إلى إيقاف الخدمات والبدء في عملية الإخلاء والإزالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كانت هذه تفاصيل خبر إزالة عشوائيات على أملاك العين العزيزية بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.