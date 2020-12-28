شكرا لقرائتكم خبر أمانة الأحساء ترصد 2032 مخالفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن تحرير 2032 مخالفة، ومصادرة وإتلاف 2.1 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق لائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة الأحساء خلال الشهر الماضي 3584 جولة رقابية، ضمن خطط الأمانة للمتابعة الرقابية الشاملة لمنشآت الصحة العامة، للتأكد من تطبيقها للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن تحرير 2032 مخالفة، ومصادرة وإتلاف 2.1 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق لائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية.

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الأحساء ترصد 2032 مخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.