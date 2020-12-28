إيداع 1.4 مليون ريال في حسابات أيتام تبوك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بتبوك 1.4 مليون ريال في حسابات المستفيدين من خدماتها كمبالغ مالية نقدية ضمن برامجها المتعددة للأيتام وأسرهم، حيث كان إيداع 900 ألف ريال ضمن برنامج كفالة اليتيم، و300 ألف ريال كدفعة أخيرة أودعتها الجمعية بشكل مباشر في حسابات المستفيدين قبل نهاية العام الحالي 2020م، كما أعلنت الجمعية عن انتقالها لمقرها الجديد في حي الروضة بمدينة تبوك. وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية طلال الفقير بأن الجمعية وضعت عددا من الخطط والاستراتيجيات منذ تأسيسها متوافقة مع رؤية المملكة 2030 وعملت على تطويرها، لتحقق رؤيتها ورسالتها، التي تسعى لتلبية احتياجات وتطلعات عملائها من مستفيدين ومتبرعين، مبينا أن استراتيجية الجمعية الأولى تستند على محاور مهمة لتحقيق الأهداف التي أوجدت من أجلها، وتوسيع قدراتها التشغيلية والخدمية. من أعمال الجمعية: • 200 ألف ريال صرفت ضمن برنامج كسوة العيد • تبرعات عينية للأيتام مثل السلال الغذائية والأجهزة اللوحية والحاسبات الآلية برنامج الرعاية التعليمية اشتمل على: • تدريب 70 يتيما ويتيمة في دورات تقنية ومهنية مختلفة • توزيع 103 أجهزة حاسب آلي شخصي • توزيع 886 شريحة إنترنت • 12 طالبا يتيما التحقوا بدورة حاسب آلي مجانية لمدة 6 أشهر • 55 طالبا وطالبة من الأيتام في المرحلة الثانوية التحقوا ببرنامج التميز في القدرات • 24 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية التحقوا بدورة مكثفة للقدرات لمدة أسبوع

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