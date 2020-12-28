تطبيق خدمة استقبال العاملات المنزليات بجميع مطارات المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اكتمال تطبيق خدمة استقبال جميع العاملات المنزليات من قبل مكاتب وشركات الاستقدام في جميع مطارات المملكة الدولية.

وطبقت الوزارة في منتصف يوليو 2019 خدمة استقبال العاملات المنزليات للمرة الأولى عبر مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض، وتلاه تقديم هذه الخدمة في عدد من المطارات بمختلف مدن والمناطق بشكل تدريجي حتى اكتمالها في الوقت الحالي في جميع مطارات المملكة الدولية.

وأقرت الوزارة في وقت سابق مجموعة من التعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات القادمات من الخارج للعمل للمرة الأولى بالمملكة، وبنظام الخروج والعودة، وذلك بهدف تيسير عملية استقبالهن تسهيلا على المواطنين، حيث يجري استقبال العاملات المنزليات القادمات بعد إنهاء إجراءات القدوم من قبل قطاع جوازات المنافذ.

استقبال العاملات المنزليات بالمطارت: