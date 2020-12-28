شكرا لقرائتكم خبر تطبيق خدمة استقبال العاملات المنزليات بجميع مطارات المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وطبقت الوزارة في منتصف يوليو 2019 خدمة استقبال العاملات المنزليات للمرة الأولى عبر مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض، وتلاه تقديم هذه الخدمة في عدد من المطارات بمختلف مدن والمناطق بشكل تدريجي حتى اكتمالها في الوقت الحالي في جميع مطارات المملكة الدولية.وأقرت الوزارة في وقت سابق مجموعة من التعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات القادمات من الخارج للعمل للمرة الأولى بالمملكة، وبنظام الخروج والعودة، وذلك بهدف تيسير عملية استقبالهن تسهيلا على المواطنين، حيث يجري استقبال العاملات المنزليات القادمات بعد إنهاء إجراءات القدوم من قبل قطاع جوازات المنافذ.
استقبال العاملات المنزليات بالمطارت:
- القادمات للمرة الأولى من قبل مكاتب وشركات الاستقدام مباشرة
- القادمات بنظام الخروج والعودة من قبل أصحاب العمل مباشرة
كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق خدمة استقبال العاملات المنزليات بجميع مطارات المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.