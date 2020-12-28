إتلاف 22 ألف كجم أغذية فاسدة في نجران

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وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز بن رجاء، أنه جرت خلال الحملات الرقابية مصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، مؤكدا استمرار وتكثيف الحملات على المحال التجارية المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، داعيا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال رقم الطوارئ (940).

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتلفت أمانة منطقة نجران 22.410 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وذلك ضمن الجهود الرقابية للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية.وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز بن رجاء، أنه جرت خلال الحملات الرقابية مصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، مؤكدا استمرار وتكثيف الحملات على المحال التجارية المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، داعيا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال رقم الطوارئ (940).

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