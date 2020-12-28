شكرا لقرائتكم خبر الشورى يطالب بتسريع إكمال البنية التحتية لنظم الصحة الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس - عبر الاتصال المرئي - برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، وزارة الصحة بالإسراع في إكمال البنية التحتية لنظم الصحة الالكترونية لخدمة الرعاية الصحية الأولية، والأنظمة والتشريعات الداعمة لها، وربطها بالمنشآت الصحية والبرامج الأخرى الداعمة.

وناقش تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1440 / 1441هـ، بعد أن أتمت اللجنة دراسة تقرير الوزارة وقدمت عليه عددا من توصياتها، داعية إلى دراسة إمكانية تكليف استشاري الرعاية الأولية السعوديين الذين يعملون في المستشفيات، للعمل في المراكز الصحية بعيادات دورية وبحوافز مناسبة لمعالجة النقص في هذه المراكز.

وأكدت اللجنة في تقريرها المعروض للمناقشة أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبني المبادرات وإقرار الحوافز لرفع نسبة الممارسين الصحيين السعوديين في القطاع الخاص، وفق خطة زمنية دقيقة وواضحة وذات أولويات محددة، والعمل على زيادة عدد أسرة التنويم المخصصة للتأهيل الطبي والرعاية المديدة، وتفعيل مبادرات المشاركة مع القطاع الخاص في هذا المجال، لافتة إلى ضرورة خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية من خلال تبني نظام صحي فعال، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الصحة والوقائية ضد المخاطر الصحية، مطالبة في تقريرها بالإسراع في تنفيذ واستلام مشاريع تطوير المراكز الصحية، ورفع مستوى الرقابة والإشراف والحوكمة في إدارتها وفق معايير الاعتماد الوطنية ومعايير سلامة المرضى (سباهي)، ورأت اللجنة أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الخطة الاستراتيجية الوطنية للقوى العاملة الصحية لمواكبة رؤية المملكة 2030.

واستمع المجلس في مستهل الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1440 / 1441هـ.

وصوت المجلس بعد ذلك على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات بشأن التقرير السنوي للوزارة، حيث طالب وزارة الإعلام باستقطاب وتوظيف الكفاءات المتميزة من المتخصصين في مجالات الإعلام المختلفة، وتمكين المرأة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، داعين الوزارة إلى العمل على سرعة إنفاذ الأمر الملكي ذي الرقم (أ/217) وتاريخ 17 / 9 / 1439هـ، القاضي بنقل كل ما له صلة بالشأن الثقافي من وزارة الإعلام إلى وزارة الثقافة، ومعالجة التداخل والازدواجية بين مهام وزارة الإعلام والهيئات والجهات المستقلة عنها.

وفي قرار آخر وافق المجلس على قيام مكتبة الملك فهد الوطنية بالعمل على تعزيز جهودها في خدمة المستفيدين عبر الوسائل الالكترونية، وتفعيل استعانة النسخ الالكترونية من الكتب والمصادر الالكترونية جزئيا أو كليا، مع مراعاة الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين وفق الأنظمة المعمول بها، كما أكد المجلس على المكتبة في قراره الذي صوت عليه بالأغلبية - عبر الاتصال المرئي - بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لتوفير أماكن إضافية لاستيعاب مقتنياتها وتطوير حلول مناسبة ذلك.

جاء ذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1440 / 1441هـ، بعد مناقشته في جلسة سابقة.

مطالبات الأعضاء لوزارة الصحة

إنشاء عدد من المستشفيات في مناطق المملكة المختلفة

التنسيق مع الجامعات للتوسع في قبول خريجي كليات الطب للإسهام بشكل سريع في حل الفجوة

تطوير حلول تقنية متطورة وتخصصية ذات طابع وقائي وتوعوي تلائم جميع الفئات العمرية

استحداث وظائف لخريجي الصحة العامة

التخلص من النفايات الصحية في الأماكن الخاصة

مطالبات لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية