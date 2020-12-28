افتتاح مشروع تطوير المختبر وبنك الدم بمستشفى الملك خالد بالخرج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر -عبر الاتصال المرئي - أمس مشروع تطوير قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى الملك خالد بالخرج بمشاركة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

وخلال الحفل جرى تقديم عرض مرئي عن المختبر وبنك الدم، ثم دشن أمير المنطقة المشروع بكلمة استهلها بالحمد والثناء لله عز وجل على ما سخر لهذه البلاد من نعم أولها الإنسان والقيادة الحكيمة التي تراعي صحة الجميع في هذا الوطن المعطاء وتدعم بكل اهتمام ومتابعة تطوير المجالات الطبية وخدماتها للفرد والمجتمع.

وقال «نعتز بالتفوق الذي نصل إليه بحسن النية وصدق العمل ونرجو الله عز وجل أن يجعل الخير في هذا المختبر والبنك الذي يخدم أبناء محافظة الخرج والجهات الجنوبية منها».

من جهته أوضح وزير الصحة أن المشروع الذي جرى تدشينه يسهم في إحداث نقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة بالمحافظة، ويمثل إضافة كبيرة لمنظومة الخدمات الصحية في منطقة الرياض.

بعد ذلك اطلع أمير الرياض في جولة مباشرة -عبر الاتصال المرئي- على المختبر وبنك الدم، مستمعا إلى شرح من مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن الشهراني عن تغطية الخدمات المخبرية وخدمات نقل الدم التي سيقدمها المشروع في مستشفيات جنوب منطقة الرياض محافظات حوطة بني تميم - والدلم - والحريق - والأفلاج - والسليل - ووادي الدواسر، مشيرا إلى استمراريتها بالجودة والكفاءة العالية.

فيما قدم مدير مختبر وبنك الدم بمستشفى الملك خالد بالخرج جاسم الأسمري معلومات عن شمولية الفحوص، وسرعة النتائج في الحالات الطارئة، والمدة التي تستغرقها في حوالي الدقيقتين، مبينا ما يحتويه المختبر من أقسام الكيمياء الحيوية والتشريح النسيجي والأحياء الدقيقة وقسم الهرمونات والفيروسات إضافة إلى المعدلات العالية في كمية الفحص لديها والدقة الآلية.

عن المختبر: