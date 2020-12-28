بحث تعزيز إسهامات هيئة الإحصاء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

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واستعرضت اللجنة أداء الهيئة خلال عام التقرير، وما تضمنه تقريرها السنوي من إنجازات ومهام، وأهم المعوقات والتحديات التي تواجه الهيئة في أداء مهامها، كما بحثت اللجنة الإسهام في دعم الهيئة تنظيميا لاستدامة العمل الإحصائي في المملكة، وتعزيز إسهامات الهيئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير آليات العمل في الهيئة، وتحديد الآليات المستخدمة لقياس شمولية منتجات الهيئة الإحصائية للمجالات الإحصائية المتنوعة، حيث تعد اللجنة تقريرها المتضمن توصياتها حيال تقرير أداء الهيئة السنوي تمهيدا لرفعه إلى المجلس في المدة المقبلة.يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة التي تناقش الموضوعات التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها التي تحال إليها من المجلس، ومنها التقارير السنوية للجهات الحكومية ومشروعات الأنظمة.
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