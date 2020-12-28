شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 119 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 174 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (19 -COVID)، وشفاء 174 حالة، و11 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 362339 حالة، من بينها 2790 حالة نشطة، منها 393 حالة حرجة.

ونصحت الوزارة الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم وحماية لهم من الإصابة بالفيروس، لافتة إلى إجراء 30109 فحوص مخبرية جديدة. وأشارت إلى أن نسبة حالات التعافي بلغت 97.52%.

ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت الصحة التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات (تطمن) التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز (تأكد) التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

إجمالي الحالات 362,339

الحالات النشطة 2790

المتعافون 353,353

الوفيات 6196