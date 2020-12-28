شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يؤكد على أهمية تكاتف الجهات الأمنية والان نبدء بالتفاصيل
ورحب سموه في بداية اللقاء بالعميد المفضي, متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد، مؤكداً أهمية تكاتف جميع الجهات الأمنية بالمحافظة لأداء وإنجاح مهام العمل الأمني على الوجه المطلوب، وفق توجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن.
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