شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يؤكد على أهمية تكاتف الجهات الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن في مقر المحافظة اليوم، العميد عبدالرحمن بن صالح المفضي، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة الجوازات بالمحافظة .

ورحب سموه في بداية اللقاء بالعميد المفضي, متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد، مؤكداً أهمية تكاتف جميع الجهات الأمنية بالمحافظة لأداء وإنجاح مهام العمل الأمني على الوجه المطلوب، وفق توجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن.