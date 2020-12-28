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علي بابا كلاود يستثمر 500 مليون دولار في الخدمات السحابية بالسعودية
بشراكة مع صندوق eWTP Arabia Capital ومجموعة stc
متابعات الخليج 365 - الرياض
تأكيدًا على موقع المملكة الإستراتيجي كمنصة للابتكار؛ اختارت علي بابا كلاود الرياض مركزًا إقليميًّا لعمليات الحوسبة السحابية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشراكة مميزة مع الشريك الوطني الرقمي الاتصالات السعودية وصندوق eWTP Arabia Capital وبقيادة مميزة من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.
وأكدت الهيئة أن استثمار شركة علي بابا كلاود وافتتاح مقرها يعزز من ريادة المملكة على الصعيد الرقمي إقليميًّا وعالميًّا.
وأوضحت أنه سيتم استثمار 500 مليون دولار في المملكة ضمن هذه الشراكة النوعية، حيث تسعى الشراكة إلى تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات السحابية للشركات، وإنشاء أكبر خدمة سحابية عامة عالية الأداء موجهة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتساهم الشراكة في تدريب وتطوير المواهب المحلية وتحقيق الاستدامة وضمان توطين التقنية، بالإضافة إلى تسريع نمو المنظومة الاقتصادية للأعمال محليًّا.
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