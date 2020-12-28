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علي بابا كلاود يستثمر 500 مليون دولار في الخدمات السحابية بالسعودية

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2020-12-28

علي بابا كلاود يستثمر 500 مليون دولار في الخدمات السحابية بالسعودية

بشراكة مع صندوق eWTP Arabia Capital ومجموعة stc

متابعات الخليج 365 - الرياض

تأكيدًا على موقع المملكة الإستراتيجي كمنصة للابتكار؛ اختارت علي بابا كلاود الرياض مركزًا إقليميًّا لعمليات الحوسبة السحابية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشراكة مميزة مع الشريك الوطني الرقمي الاتصالات وصندوق eWTP Arabia Capital وبقيادة مميزة من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

وأكدت الهيئة أن استثمار شركة علي بابا كلاود وافتتاح مقرها يعزز من ريادة المملكة على الصعيد الرقمي إقليميًّا وعالميًّا.

وأوضحت أنه سيتم استثمار 500 مليون دولار في المملكة ضمن هذه الشراكة النوعية، حيث تسعى الشراكة إلى تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات السحابية للشركات، وإنشاء أكبر خدمة سحابية عامة عالية الأداء موجهة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتساهم الشراكة في تدريب وتطوير المواهب المحلية وتحقيق الاستدامة وضمان توطين التقنية، بالإضافة إلى تسريع نمو المنظومة الاقتصادية للأعمال محليًّا.

الاتصالات

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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