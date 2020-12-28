نسيج المناظر الطبيعة في السعودية يمنح سباق رالي داكار نكهة فريدة 

2020-12-28

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يعود رالي داكار للمرة الثانية إلى السعودية، حيث يقام السباق في الفترة من 3 إلى 15 يناير 2021، وفي هذا الإطار أبرز تقرير موقع supersport أهمية المناظر الطبيعية الغنية في المملكة ودورها في توفير منافسة ممتعة تتميز بنكهة فريدة.

وقال تقرير الموقع الرياضي إن النسيج الغني للمناظر الطبيعية في السعودية يوفر عددًا لا حصر له تقريبًا من التوافيق والتباديل لإعطاء مسار رالي داكار نكهة أفضل من حيث التنافس بين المتسابقين.

وتابع: مثلما كان عام 2020 عام اكتشاف المملكة فإن عام 2021 سيكون رحلة استكشاف البلد، فكل شيء سيحمل علامة تجارية جديدة، بما في ذلك كيلومتر من العروض الخاصة.

مراحل سباق رالي داكار

وفصل التقرير مراحل سباق رالي داكار قائلًا إن السبت الموافق 2 يناير 2021، ستُقام أول مرحلة في جدة، بإجمالي 129 كم، وستكون بمثابة فرصة للمشاركين للاسترخاء في عقلية تنافسية، حيث سيأخذ السباق المتنافسين على بعد حوالي 30 كيلومترًا من استاد الملك عبد الله الذي يضم عددًا قليلًا من المسارات الرملية وهناك سيكون من الصعب مقاومة إغراء الانزلاق حول المضمار، الأهم من ذلك، أنه سيتم تأسيس نظام بدء آمن للمرحلة التالية.

بعد ذلك سيقام السباق الأول، الأحد في 3 يناير 2021، جدة> بيشة، الإجمالي: ٦٢٣ كم، وسيقام العرض الخاص الافتتاحي بالكامل على المسارات، ويكمن التحدي الرئيسي في أن المتسابقين سيسلكون واديًا تلو الآخر مع تجنب المخاطر التي تشكلها التقاطعات العديدة.

أما المرحلة الثانية فستقام الاثنين 4 يناير، بيشة> وادي الدواسر، المجموع: 685 كم، وهنا تأتي الكثبان الأولى، والتي ستظهر في قسم يمتد 30 كيلومترًا، ويسيطر اللون الأصفر على المشهد هنا لكن الكثبان الرملية البيضاء ستوفر لمسة من التباين.

وتابع تقرير الموقع الذي يفسر مراحل السباق أن المرحلة 3 ستكون الثلاثاء 5 يناير 2021 في وادي الدواسر، والإجمالي: ٦٢٩ كم.

وتوفر بوابة الربع الخالي الخلفية لهذه الصحراء النقية الصافية، سيحصل المتسابقون على حصة كبيرة من الكثبان الرملية، وإن كانت منتشرة على نطاق واسع وفي سلاسل صغيرة.

وسُتقام المرحلة الرابعة من سباق رالي داكار الأربعاء 6 يناير، وادي الدواسر، المجموع: 813 كم، وستكون هذه أطول مرحلة في السباق ومع ذلك ستكون من أكثر المراحل متعة، لكن أي خطأ هنا سيكون له ثمن باهظ في المراحل المقبلة.

أما المرحلة الخامسة ستكون الخميس 7 يناير، الرياض> بريدة، المجموع: 624 كم، وفي هذه المرحلة سيتعلم المتسابقون كيف أن الصبر فضيلة فهذه المرحلة طويلة وصعبة، وسيواجه المنافسون الذين يفشلون في السيطرة على أعصابهم يومًا سيئًا، وهناك بعض التحديات مثل قطاع الكثبان الرملية الصعبة والأحجار التي قد تؤدي إلى ثقب الإطارات.

المرحلة السادسة من سباق رالي داكار، الجمعة 8 يناير، بريدة، المجموع: 655 كم، سيكون الطريق إلى حائل سلسًا ورمليًا بنسبة 100%، ويتميز مسار هذه المرحلة بالكثبان الرملية بجميع الأشكال والألوان، مما يختبر قدرة المنافسين على التعامل معها للأمام والخلف، وسيواجه السائقون التحدي الأكبر هنا، وحتى أصعب الدراجين سينتهي الأمر بأذرعهم في حالة مزرية، وقد يحل الليل على بعض المتسابقين ويضطرون لأخذ راحة قصير جدًا.

سيعد يوم السبت بمثابة يوم الراحة واستخدام الوقت بحكمة للتعافي للاستعداد للمرحلة السابعة الأحد 10 يناير، حائل> سكاكا، المجموع: 737 كم.

وستبدأ مرحلة الماراثون بسلسلة مخيفة من الجبال الرملية و 100 كيلومتر من السباقات صعودًا وهبوطًا دون انقطاع تقريبًا، وسيحتاج المنافسون إلى التعامل بلطف مع سياراتهم من البداية لإيقاف ارتفاع درجة حرارة محركاتهم، وينتهي الجزء الأول بسلسلة من الهضاب الحجرية ومزيج من المقاطع المتعرجة والسريعة.

المرحلة الثامنة، الاثنين 11 يناير، سكاكا> نيوم، المجموع: 709 كم، ويميل الجزء الثاني من مرحلة الماراثون إلى مكافأة أولئك الذين كانوا حذرين في المرحلة الأولى، وهنا سيستمتع المتنافسون بأجمل المناظر الطبيعية في البلاد.

المرحلة 9، الثلاثاء 12 يناير، نيوم> نيوم، المجموع: 579 كم، سيبدأ العرض الخاص على شاطئ البحر الأحمر، لكن لن يكون كل شيء سلسًا، حيث إن المسار يأخذ المركبات إلى المسارات التي تكون أحيانًا سريعة ولكن غالبًا ما تكون رملية جدًا، وطول هذه المرحلة وتنوعها يجعلها من بين أصعب السباقات في هذين الأسبوعين من السباق.

المرحلة 10، الأربعاء 13 يناير، نيوم> العلا، المجموع: 583 كم، وقال التقرير إنه لا توجد صيغ تفضيلية كافية لوصف المناظر الطبيعية في الجزء الأول من هذه المرحلة، حيث تعتبر المناطق الجبلية التي تشكل معظم بقية الدورة مدهشة تمامًا. ومع ذلك، فإن المسارات الرملية ستوفر فرصة للمشاركين المتمرسين في الملاحة لشق طريقهم عبر الوديان.

المرحلة 11 من سباق رالي داكار، الخميس 14 يناير، العلا> ينبع، المجموع: 557 كم، ستهيئ هذه المرحلة المواجهة الحاسمة بين المتنافسين المتبقين.

المرحلة 12، الجمعة 15 يناير، ينبع> جدة، المجموع: 452 كم، المرحلة الأخيرة من داكار لن تكون بالضرورة المرحلة الأسهل، حيث سيظل على الدراجين والسائقين والسائقين المساعدين التعامل مع تهديد سلاسل الكثبان الرملية، حيث يمكن أن يشكل أقل تعثر الفارق بين النهاية الحلوة والنهاية المرة.



