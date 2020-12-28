2020-12-28

ضبط 489 مخالفة في أول يوم من حملة عدم صرف الأدوية بدون وصفة طبية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة ضبط 489 مخالفة بعد زيارة 1136 صيدلية في جميع مناطق المملكة.

جاء ذلك بحسب ما ذكرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، في أول يوم من الحملة الرقابية على الصيدليات لقياس مدى التزامها بعدم صرف الأدوية الوصفية بدون وصفة طبية.

وقالت الوزارة: إنه تم إحالة (211) صيدليًّا مخالفًا إلى الجهات المختصة.



