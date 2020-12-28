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الكويت تستأنف رحلات الطيران الجوي بداية من 2 يناير
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت الحكومة الكويتية، اليوم الاثنين، استئناف رحلات الطيران الجوي، بداية من 2 يناير المقبل، وذلك بعد إيقافها لمنع انتشار فيروس كورونا المتحور.
كما قررت الحكومة فتح الحدود البحرية والبرية بداية من 2 يناير المقبل، من 9 صباحًا حتى 3 مساء، بحسب “العربية”.
وكان مركز التواصل الحكومي في الكويت أعلن منذ فترة، إغلاق الحدود وتعليق رحلات الطيران التجاري اعتبارًا من الاثنين الماضي وحتى أول يناير المقبل.
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