الكويت تستأنف رحلات الطيران الجوي بداية من 2 يناير

2020-12-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الحكومة الكويتية، اليوم الاثنين، استئناف رحلات الطيران الجوي، بداية من 2 يناير المقبل، وذلك بعد إيقافها لمنع انتشار فيروس كورونا المتحور.

كما قررت الحكومة فتح الحدود البحرية والبرية بداية من 2 يناير المقبل، من 9 صباحًا حتى 3 مساء، بحسب “العربية”.

وكان مركز التواصل الحكومي في الكويت أعلن منذ فترة، إغلاق الحدود وتعليق رحلات الطيران التجاري اعتبارًا من الاثنين الماضي وحتى أول يناير المقبل.

