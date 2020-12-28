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2020-12-28 #وظائف شاغرة في الحرس الوطني والتقديم عبر جدارة متابعات الخليج 365 - الرياض دعت وزارة الحرس الوطني الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة، والتقديم عليها من خلال منظومة التوظيف الحكومي (جدارة) على الموقع: هنا. وأوضحت وزارة الحرس الوطني عبر إنفوجرافيك لها تفاصيل الوظائف كما يلي:



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