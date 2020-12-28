شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: ضبط طبيبة وافدة تقوم بعمليات إجهاض بـ7 آلاف ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بالتعاون مع الجهات الأمنية، وبمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني، ضبطت «صحة الرياض»، طبيبة وافدة تقوم بعمليات الإجهاض، وذلك من خلال عيادة تديرها في أحد المجمعات الطبية الخاصة.

وتفصيلاً أثبتت تحريات «صحة الرياض» لعدة أيام، قيام طبيبة وافدة بعمليات الإجهاض، في مجمع طبي شهير، وسط بيئة لا توفر الحد الأدنى من الاشتراطات الطبية والصحية، وذلك في تجاوز خطير يهدد صحة وسلامة المرضى، ويخالف أنظمة المملكة.

وفاوض الزائر السري الطبيبة على تنفيذ عملية إجهاض، وتم الاتفاق بمقابل 7 آلاف ريال. إذ باشرت فرق الالتزام في «صحة الرياض»، بالتعاون مع الجهات الأمنية، بضبط المخالفة المذكورة، وإحالة الطبيبة المخالفة لجهة الاختصاص.

كما أحالت فرق الالتزام المجمع إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، وتم ضبط مواد طبية منتهية الصلاحية، ومواد طبية للمساعدة على الإجهاض.

وأكدت صحة الرياض على استمرار جولاتها التفتيشية المفاجئة وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على @SaudiMOH937. ولفتت أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.