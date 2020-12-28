شكرا لقرائتكم خبر تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية لأسبوع آخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه إلحاقا للبيان الصادر في 5 / 5 / 1442هـ الموافق 20 / 12 / 2020، بشأن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد من الدول، وما تقرر من إجراءات احترازية بهذا الخصوص، من تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - موقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعا آخر، وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، موقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعا آخر.ورغبة في استمرار تقييم الوضع أسبوعا آخر، والتأكد من حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تمديد العمل بالإجراءات المشار إليها لمدة أسبوع آخر.
القرار أكد على:
- استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد
- السماح بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة عبر الرحلات الجويةوفق الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة
كانت هذه تفاصيل خبر تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية لأسبوع آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.