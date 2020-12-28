تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية لأسبوع آخر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مددت وزارة الداخلية تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية لأسبوع آخر.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه إلحاقا للبيان الصادر في 5 / 5 / 1442هـ الموافق 20 / 12 / 2020، بشأن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد من الدول، وما تقرر من إجراءات احترازية بهذا الخصوص، من تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - موقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعا آخر، وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، موقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعا آخر.

ورغبة في استمرار تقييم الوضع أسبوعا آخر، والتأكد من حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تمديد العمل بالإجراءات المشار إليها لمدة أسبوع آخر.

القرار أكد على: