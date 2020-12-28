الرياض الأعلى في مخالفات احترازات كورونا ومكة الثانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت منطقة الرياض مناطق المملكة في مخالفات الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد خلال أسبوع بـ4709، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 2876 مخالفة، طبقا لإحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية. وأشارت الإحصائية إلى أن مخالفات احترازات كورونا بلغت 16843 مخالفة، وذلك للمدة من 5/ 5/ 1442هـ حتى 11/ 5/ 1442هـ. وشددت الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن. وشددت الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن. المخالفات بحسب المناطق: الرياض 4709 مكة المكرمة 2876 القصيم 2061 الجوف 1756 المدينة المنورة 1744 الشرقية 1396 تبوك 637 حائل 435 الحدود الشمالية 434 عسير 351 نجران 211 جازان 133 الباحة 100

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