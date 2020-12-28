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الرياض الأعلى في مخالفات احترازات كورونا ومكة الثانية

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- بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت منطقة الرياض مناطق المملكة في مخالفات الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال أسبوع بـ4709، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 2876 مخالفة، طبقا لإحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية.

وأشارت الإحصائية إلى أن مخالفات احترازات كورونا بلغت 16843 مخالفة، وذلك للمدة من 5/ 5/ 1442هـ حتى 11/ 5/ 1442هـ.

وشددت الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

المخالفات بحسب المناطق:

الرياض 4709

مكة المكرمة 2876

القصيم 2061

الجوف 1756

المدينة المنورة 1744

الشرقية 1396

تبوك 637

حائل 435

الحدود الشمالية 434

عسير 351

نجران 211

جازان 133

الباحة 100

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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