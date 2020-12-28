الرياض الأعلى في مخالفات احترازات كورونا ومكة الثانية

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وأشارت الإحصائية إلى أن مخالفات احترازات كورونا بلغت 16843 مخالفة، وذلك للمدة من 5/ 5/ 1442هـ حتى 11/ 5/ 1442هـ.وشددت الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.
المخالفات بحسب المناطق:
الرياض 4709
مكة المكرمة 2876
القصيم 2061
الجوف 1756
المدينة المنورة 1744
الشرقية 1396
تبوك 637
حائل 435
الحدود الشمالية 434
عسير 351
نجران 211
جازان 133
الباحة 100
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