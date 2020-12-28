شكرا لقرائتكم خبر بدء عمل منصة «نفيس» للتعاملات التأمينية الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واعتمد المجلس الخطة التشغيلية وميزانية العام 2021، وميزانية صندوق الضمان الصحي التعاوني الداعم لتغطية تكاليف الخدمات الصحية لما زاد عن حدود التغطية لحدود المنافع لمواكبة أهداف استراتيجية المجلس 2020-2024م لتمكين المستفيدين من الحصول على الرعاية والحماية الكاملتين.كما اعتمد خطة الأمانة العامة لدعم الاندماجات والاستحواذ لشركات التأمين الصحي المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع البنك المركزي السعودي لتحسين البيئة التنافسية وفق منهجية محددة.
وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الأخصائي عثمان القصبي أن تطبيق المرحلة الأولى من برنامج منصة (نفيس) سينعكس بشكل إيجابي على مقدمي الخدمة وشركات التأمين والمستفيدين، وبما يسهم في اختصار الوقت والإجراءات عبر استثمار التقنية.
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