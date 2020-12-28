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بدء عمل منصة «نفيس» للتعاملات التأمينية الصحية

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- بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس إدارة الضمان الصحي التعاوني على تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج المنصة الوطنية للتعاملات الصحية التأمينية (نفيس) في الأول من يناير المقبل، وذلك خلال الاجتماع 112 للمجلس الذي عقد أمس الأول عبر الاتصال المرئي برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور توفيق الربيعة.

واعتمد المجلس الخطة التشغيلية وميزانية العام 2021، وميزانية صندوق الضمان الصحي التعاوني الداعم لتغطية تكاليف الخدمات الصحية لما زاد عن حدود التغطية لحدود المنافع لمواكبة أهداف استراتيجية المجلس 2020-2024م لتمكين المستفيدين من الحصول على الرعاية والحماية الكاملتين.

كما اعتمد خطة الأمانة العامة لدعم الاندماجات والاستحواذ لشركات التأمين الصحي المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع البنك المركزي السعودي لتحسين البيئة التنافسية وفق منهجية محددة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الأخصائي عثمان القصبي أن تطبيق المرحلة الأولى من برنامج منصة (نفيس) سينعكس بشكل إيجابي على مقدمي الخدمة وشركات التأمين والمستفيدين، وبما يسهم في اختصار الوقت والإجراءات عبر استثمار التقنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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