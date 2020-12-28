القبض على ثلاثيني يتباهى بإطلاق النار في الهواء

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وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، في بيان أمس، أن الجهات المختصة تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يطلق أعيرة نارية في الهواء من أسلحة بحوزته، ويقود مركبة مخالفة بإضافة بعض التجهيزات الأمنية عليها بشكل متهور، وتوثيقه لممارساته ونشرها، متباهيا بها دون اكتراث بخطورتها وضررها على أمن وسلامة الآخرين، وقبض عليه (مواطن في العقد الثالث من العمر) وضبطت المركبة المستخدمة، وأوقف واتخذت الإجراءات الأولية النظامية بحقه وأحيل إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية في منطقة الرياض على شاب في عقده الثالث يقود مركبة بهتور أطلق أعيرة نارية في الهواء من سلاح بحوزته.وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، في بيان أمس، أن الجهات المختصة تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يطلق أعيرة نارية في الهواء من أسلحة بحوزته، ويقود مركبة مخالفة بإضافة بعض التجهيزات الأمنية عليها بشكل متهور، وتوثيقه لممارساته ونشرها، متباهيا بها دون اكتراث بخطورتها وضررها على أمن وسلامة الآخرين، وقبض عليه (مواطن في العقد الثالث من العمر) وضبطت المركبة المستخدمة، وأوقف واتخذت الإجراءات الأولية النظامية بحقه وأحيل إلى النيابة العامة.

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