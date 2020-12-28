شكرا لقرائتكم خبر 160 ألف مستفيد من خدمات «تطمن وتأكد» في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادة تطمن 55121 مستفيدا، فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في مراكز «تأكد» 105777 مسحة، وذلك من خلال مواقع عدة منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.وتستقبل عيادات تطمن من يعانون أعراض كورنا مثل؛ ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق التنفس، أو ألم في الصدر، أو السعال، أو احتقان في الحلق، أو الإسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق، وذلك دون حجز موعد، أما مراكز «تأكد» فقد خصصت للذين لا يعانون أعراضا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق «صحتي».
كانت هذه تفاصيل خبر 160 ألف مستفيد من خدمات «تطمن وتأكد» في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.