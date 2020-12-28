شكرا لقرائتكم خبر 160 ألف مستفيد من خدمات «تطمن وتأكد» في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت عيادات «تطمن» ومراكز «تأكد» في منطقة جازان خدماتها لـ160898 مستفيدا، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى أمس.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادة تطمن 55121 مستفيدا، فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في مراكز «تأكد» 105777 مسحة، وذلك من خلال مواقع عدة منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتستقبل عيادات تطمن من يعانون أعراض كورنا مثل؛ ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق التنفس، أو ألم في الصدر، أو السعال، أو احتقان في الحلق، أو الإسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق، وذلك دون حجز موعد، أما مراكز «تأكد» فقد خصصت للذين لا يعانون أعراضا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق «صحتي».