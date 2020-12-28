تفاصيل مشروع نظام «الحماية من الإشعاعات غير المؤينة»

وافق مجلس الشورى، خلال جلسته التي عقدت اليوم الاثنين، على دراسة مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة، المقدم من عدد من أعضاء المجلس.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير، تقدمت به اللجنة الخاصة وتلته رئيسة اللجنة الدكتورة منى آل مشيط, بشأن مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة؛ حيث طالبت اللجنة في توصيتها بالموافقة على مشروع النظام الذي يتكون من عشرين مادة تعالج تنظيم ومراقبة مصادر واستخدامات الإشعاعات غير المؤينة, وحماية صحة الإنسان والبيئة من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات غير المؤينة, والتأكد من توفر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية من الإشعاعات غير المؤينة.

كما يهدف مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة المقدم من عدد من الأعضاء وفق المادة «23» من نظام المجلس التي تمنح المجلس إمكانية اقتراح نظام جديد أو تعديل نظام قائم إلى التقيد بالإجراءات والإرشادات الوقائية المتبعة لضمان السلامة الصحية وتفادي مخاطر مصادر الإشعاعات غير المؤينة, ووضع الضوابط والعقوبات التي تكفل الوقاية من مصادر الإشعاعات غير المؤينة واستيرادها وتصديرها وتداولها وتخزينها بما يتماشى مع الأنظمة المحلية والمعايير الدولية، وتمكين الرصد المستمر لمصادر الإشعاعات غير المؤينة وأخذ قياساتها ميدانيًا, ورصد التطور في مصادر الإشعاعات غير المؤينة وخصائصها والبحث عن الوسائل المساعدة في اختزال تأثيرها، والتوعية الإعلامية بمضار الإشعاعات غير المؤينة وتلافيها وعدم التعرض لها.

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