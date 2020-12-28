«الموارد البشرية»: لا حدّ أعلى أو أدنى للمساكن والعمالة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يوجد حدّ أعلى أو أدنى للمساكن أو للعمالة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «لدينا ٥٥ عاملًا وتم إثبات سكن ٥٤ عاملً ويبقى عامل واحد هل تتوقف تجديد رخص العمل للمنشأة؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر»: «ليس هناك حد أعلى أو أدنى للمساكن أو للعمالة؛ حيث يمكن تسجيل وإثبات المساكن أيًّا كان عددها أو عدد العمال الذي يقطنون فيها».

اقرأ أيضًا:

إلزام المنشآت بالإفصاح عن سكن العمالة خلال إصدار وتجديد رخص العمل

نائب وزير الموارد البشرية: إطلاق مرحلة الإفصاح لتنظيم إسكان العمالة أسعدني