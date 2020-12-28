«الموارد البشرية»: لا حدّ أعلى أو أدنى للمساكن والعمالة

جميعها قابل للتسجيل والإثبات..
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يوجد حدّ أعلى أو أدنى للمساكن أو للعمالة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «لدينا ٥٥ عاملًا وتم إثبات سكن ٥٤ عاملً ويبقى عامل واحد هل تتوقف تجديد رخص العمل للمنشأة؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر»: «ليس هناك حد أعلى أو أدنى للمساكن أو للعمالة؛ حيث يمكن تسجيل وإثبات المساكن أيًّا كان عددها أو عدد العمال الذي يقطنون فيها».
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