«الزكاة والدخل»: القيمة السوقية للعقار تحسم فرض ضريبة الـ5%

في حالة الهبة من الأخ إلى أخيه..
كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن فرض ضريبة بنسبة 5% على قيمة العقارات، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «كم مقدار الضريبة في هبة العقار من الأخ لأخيه؟، وكيف يعرف مقدارها؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يتم فرض الضريبة بنسبة 5% من قيمة العقار بشرط أن لا تقل قيمته عن القيمة السوقية العادلة في وقت التصرف».
وأضاف: «كما يمكن تقييم العقار وفقًا للقيمة السوقية من خلال الأسعار المنشورة على موقع وزارة العدل، أو بتقييم العقار عن طريق أحد مكاتب المقيمين العقاريين المرخصين».
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