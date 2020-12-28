«الزكاة والدخل»: القيمة السوقية للعقار تحسم فرض ضريبة الـ5%

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن فرض ضريبة بنسبة 5% على قيمة العقارات، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «كم مقدار الضريبة في هبة العقار من الأخ لأخيه؟، وكيف يعرف مقدارها؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يتم فرض الضريبة بنسبة 5% من قيمة العقار بشرط أن لا تقل قيمته عن القيمة السوقية العادلة في وقت التصرف».

وأضاف: «كما يمكن تقييم العقار وفقًا للقيمة السوقية من خلال الأسعار المنشورة على موقع وزارة العدل، أو بتقييم العقار عن طريق أحد مكاتب المقيمين العقاريين المرخصين».

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