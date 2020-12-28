استشاري أمراض معدية: لقاح فايزر مأمون وفاعل ضد «كورونا المتحور»

نبه إلى «استثناءات قليلة جدًا»..
قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبد الله الحقيل أن لقاح فايزر أثبت مأمونيته بدرجة عالية بعد استخدام مليون شخص له حول العالم بما فيها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.
وأضاف «الحقيل» بمداخلة لـ«الإخبارية»، أن اللقاح يستهدف التركيبة الجينية للفيروس، كما أن النتائج الأولية له مبشرة وثبتت فعاليته على السلالات المتحورة من الفيروس، مهيبًا بالمواطنين والمقيمين أخذ اللقاح.
وحول وجود مرض معين يمنع من أخذ اللقاح، قال «الحقيل» إنَّ هناك استثناءات محدودة جدًا، عندما يكون هناك قصور قوي جدًا في جهاز المناعة كأن تنخفض الخلايا المسؤولة عن مكافحة الأمراض دون حد معين، أو وجدت حالة تعرضت لزراعة نخاع أو لزراعة الأعضاء؛ فتلك الحالات يتم إعطاؤها مهلة لبعض الوقت حتى يتقوى الجهاز المناعي لديهم.
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