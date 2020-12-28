حالات كورونا النشطة بالسعودية: وزارة الصحة: 2790 شخصًا

قالت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، إن عدد الحالات المؤكدة في المملكة البالغ إجمالية 362339 حالة، من بينها 2790 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة.

ولفتت الوزارة، إلى إجراء 30109 فحوصات مخبرية جديدة، ونصحت الصحة الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق، كما جددت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض الفيروس.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 362339 حالة، وتم تسجيل 174 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 353353 حالة، وتسجيل 11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6196 حالة.

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