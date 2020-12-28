أمين عسير يجتمع مع منسوبي بلدية خميس مشيط

اجتمع أمين منطقة عسير، وليد الحميدي، بمكتبه اليوم، مع منسوبي بلدية خميس مشيط، بحضور رئيس البلدية، المهندس محمد الحويطي، حيث يأتي هذا الاجتماع لتعزيز المبادرات والأعمال البلدية، ومناقشة المواضيع التي تخدم العمل البلدي والتنموي بالمحافظة.

وفي بداية الاجتماع، رحب الحميدي بالجميع، ثم قدم رئيس البلدية المهندس، محمد الحويطي، عرضًا مرئيًا لجهود البلدية في معالجة الحفريات، وعددها 280 حفرة في الطرق الرئيسة والفرعية، ومعالجة هُبوطات الطرق، إلى جانب الدراسات والمشاريع القائمة، ثم ناقش الحميدي جملةً من المواضيع المتعلقة بالخدمات البلدية، مؤكدا أن مثل هذه الاجتماعات الدورية من شأنها متابعة الأعمال، وتقديم الخدمات البلدية بالشكل المطلوب.

وشدد على دور البلديات عمومًا في التنمية وتطوير المشاريع والخدمات المقدمة للمستفيدين، مؤكدًا أن الأمانة وبلدياتها تعمل لأجل تقديم أرقى الخدمات من خلال التواصل والاطلاع على المشاريع والأعمال القائمة، مشيدًا بدور بلدية خميس مشيط في متابعة الأعمال ونسب الإنجاز في عددٍ من المشاريع والأعمال القائمة، ومنها: مشروع تطوير وادي عتود، ومشاريع الطرق، حاثًا منسوبي البلدية على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى العمل البلدي وسرعة إنجاز المعاملات في وقتها دون تأخير لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأكد أن القطاع البلدي يعيش فترة تحول في ضوء رؤية 2030 وبرامج التحول، مشيدًا بالقرارات والتوصيات والتقارير التي تقدمها البلدية بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات المستفيدين، وقد وجه بمتابعة الاحتياجات وسبل دعمها وإنهائها مع الجهات المنفذة وفق توجيهات سمو أمير المنطقة ومعالي وزير الشؤون القروية والبلدية.

وفي السياق نفسه أكد الدكتور وليد الحميدي، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الاحتياجات والرؤى المستقبلية التي تتطلبها تنمية المحافظة إلى جانب التأكيد على الاهتمام بأسواق النفع العام وسوق الخضار والمواشي والمسالخ والنظافة العامة بالمحافظة والمراكز التابعة لها، مع الاهتمام بالحملات الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية.

بدوره، وجه رئيس بلدية خميس مشيط، المهندس محمد الحويطي، شكره لأمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، على متابعته الدائمة للخدمات والمشاريع البلدية بالمحافظة، واعدًا ببذل المزيد للارتقاء بالخدمات البلدية في المحافظة والمراكز التابعة لها. يذكر أن أمين منطقة عسير تفقد ميدانيًا قبل فترة وبتوجيه سمو أمير المنطقة عددًا من المشاريع البلدية في محافظة خميس مشيط، بحضور رئيس البلدية، المهندس محمد الحويطي، موجهًا بدقة التنفيذ والانتهاء وفق المواعيد المحددة مسبقًا.