وقد شهد صباح اليوم انطلاق أعمال حملة التطعيم باللقاح، وذلك في مركز لقاحات فيروس «كورونا المستجد» بمركز المعارض الدولية في «الظهران» بالمنطقة الشرقية. بدورها، دعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى التسجيل في المبادرة، لأخذ اللقاح، حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، مجددة تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، ومؤكدة مأمونية اللقاح وفاعليته، واجتيازه مراحل اختباره بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.
وأوضحت «الصحة» أن مركز المعارض الدولية في «الظهران» تم تجهيزه، ليكون مقر حملة التطعيم ضد «كورونا»، بعد أن جرت تهيئته بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة وبطريقة منظمة من خلال تجهيز 84 غرفة لتلقي اللقاحات، التي تديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة. ويُعد مركز المنطقة الشرقية ثالث مركز في مناطق ومحافظات المملكة لتلقي اللقاح بعد الرياض وجدة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الشرقية ونائبه يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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