السعودية اليوم / موجة نادرة من الثلوج تكسو مدينة ميلانو الإيطالية



ميلان 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

غطت طبقة سميكة من الثلوج اليوم مدينة ميلانو الإيطالية حالت دون ذهاب الناس إلى أعمالهم .

وخرج عمال المدينة عند الفجر لإزالة طبقة من الثلوج يبلغ سمكها 15 سنتيمترا من ساحة بياتزا دومو الرئيسية، بينما عانت حركة المرور من الانزلاقات.

وأسقطت الثلوج عددا من الأشجار والخيام ، وهو مشهد نادر بمدينة تهطل عليها عادة كميات خفيفة من الثلوج في أكثر السنوات برودة.

وخففت السلطات الإيطالية قيود الإغلاق اليوم بعد عزل عام خلال الفترة من 24 ديسمبر وحتى يوم أمس .

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19:38ت م

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