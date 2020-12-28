السعودية اليوم / تسجيل 11 إصابة بسلالة كورونا الجديدة في هولندا



لاهاي 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

رصدت السلطات الهولندية 11 إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس

وأوضح المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة في بيان اليوم أنه لم توجد صلة مع المملكة المتحدة إلا لدى شخص واحد من الأشخاص المعنيين، مؤكدًا أن الأمر يتعلق فعلا بالطفرة البريطانية.

وأفاد المعهد أن التحقيق في مصدر هذه الحالات لا يزال جاريا.

// انتهى //

19:19ت م

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لاهاي 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسرصدت السلطات الهولندية 11 إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي اكتُشِفت في بريطانيا.وأوضح المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة في بيان اليوم أنه لم توجد صلة مع المملكة المتحدة إلا لدى شخص واحد من الأشخاص المعنيين، مؤكدًا أن الأمر يتعلق فعلا بالطفرة البريطانية.وأفاد المعهد أن التحقيق في مصدر هذه الحالات لا يزال جاريا.// انتهى //19:19ت م0187

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