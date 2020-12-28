السعودية | وزير الرياضة يلتقي سفير المملكة المغربية لدى المملكة “عن بعد”

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة “عن بعد”، بسفير المملكة المغربية لدى المملكة الدكتور مصطفى المنصوري.

وهنأ السفير المنصوري سمو وزير الرياضة، بحصول الرياض على شرف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034، متمنيًا كل التوفيق والنجاح للمملكة باستضافة هذا الحدث الكبير.

وتم خِلال اللقاء مناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالي الرياضة والشباب، بين البلدين الشقيقين.