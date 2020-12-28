بلومبرغ : روسيا تخطط لدعم إنتاج النفط في اجتماع أوبك+ المقبل

2020-12-28

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قالت وكالة بلومبرغ إن روسيا تسعى جاهدة لوضع خطط من شأنها دعم زيادة تدريجية لإنتاج النفط لمنظمة أوبك+ في الاجتماع المقبل في يناير.

ونقلت بلومبرغ عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قوله إنه لاستعادة مستوى إنتاج روسيا من النفط، والذي سبق أن خفضته كثيرًا بسبب جائحة كورونا حسب اتفاق أوبك+، فيجب أن يتراوح النطاق السعري من 45 دولارًا إلى 55 دولارًا للبرميل، وإلا فلن نستعيد روسيا الإنتاج أبدًا.

وقد بلغ متوسط ​​خام برنت نحو 50 دولارًا للبرميل منذ أوائل ديسمبر، عندما تبنت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها خطة جديدة لخفض الإنتاج النفطي.

وستعزز المجموعة بقيادة السعودية، إنتاج الخام اليومي في زيادات شهرية تصل إلى 500 ألف برميل العام المقبل، بدلًا من الخطة السابقة التي كانت تدعم زيادة مليوني برميل اعتبارًا من الأول من يناير.

وسيجتمع وزراء أوبك+ كل شهر لمناقشة حجم كل زيادة، مما يسمح للمجموعة بالمناقشة الفورية مع استمرار تأثير الوباء على السوق النفط، وسيكون الاجتماع المقبل بعد أسبوع، حيث من المقرر عقده في 4 يناير، وسيناقش مقدار العرض الذي يجب إضافته إلى السوق في فبراير.

وقال نوفاك ردًا على سؤال عما إذا كانت روسيا تريد زيادة أخرى بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في فبراير قال: إذا كان الوضع طبيعيًا ومستقرًا، فسوف ندعم الزيادة، حيث يجب أن نصل إلى المستويات التي تم تصورها سابقًا تدريجيًا، اعتبارًا من 1 يناير.



