منور الشيحي رئيسًا لمجلس إدارة جمعية نماء

2020-12-28

متابعات الخليج 365 -الرياض

انعفد مساء اليوم الاثنين١٣ / ٥ / ١٤٤٢هـ اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية نماء التطوعية بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بعرعر، عايد بن مرضي العنزي والباحث الاجتماعي رضا بن مرزوق الحازمي، ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية.

وقد بدأ الاجتماع بكلمة من رئيس مجلس الإدارة ضيف الله بن حماد الشمري رحّب فيها بالحضور، وتحدث عن إنجازات الجمعية خلال الفترة الماضية، وعن التقرير المالي للجمعية لعام ٢٠٢٠م.

وقد تم في الاجتماع الموافقة على لائحة الموظفين، وعلى عدد من السياسات الخاصة بعمل الجمعية.

وفي ختام الاجتماع تم انتخاب مجلس الإدارة ليكون على النحو التالي:

منور بن سمير الشيحي رئيسًا لمجلس الإدارة. ضيف الله بن حماد الشمري نائبًا للرئيس. صالح بن فلاح الشمري مشرفًا ماليًا. مشاري بن نايف الشمري عضوًا. رضا بن رجيعان الشمري عضوًا.



