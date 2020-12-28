كيفية طهي الأرز بزيت جوز الهند لحرق 50% من السعرات الحرارية

2020-12-28

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يعتبر الأرز غذاءً أساسيًا متعدد الاستخدامات، وهو أساس العديد من الأنظمة الغذائية في جميع أنحاء العالم، لا سيما في آسيا ومنطقة البحر الكاريبي، وترجع شعبيته إلى طرق طهيه المتعددة، وهو ما يتناسب بشكل جيد مع العديد من الأطعمة المختلفة، وهو سهل المنال وغير مكلف.

ويحتوي كوب واحد من الأرز المطبوخ على ما يقرب من 200 سعرة حرارية، يأتي معظمها من النشا في الطعام ويتحول إلى جلوكوز في الجسم، وفي حين يتم تخزين معظمه بشكل عام في الكبد والعضلات على شكل جليكوجين، فإن أي جلوكوز زائد لا يتم استخدامه ينتهي به الأمر عادةً إلى تخزينه على شكل دهون، وعلى المدى الطويل يمكن أن يصبح هذا مساهمًا رئيسيًا في زيادة الوزن ومجموعة من المشكلات الصحية الأخرى مثل مرض السكري والسمنة.

وفي الواقع، ارتبط استهلاك الأرز الأبيض، الذي يحتوي على عناصر غذائية أقل من الأرز البني، بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري، إذًا كيف يمكن أن يتم طهيه بطريقة تجعله أكثر صحة؟

لحسن الحظ، يعتقد العلماء أنهم ربما وجدوا المفتاح لإعداد الأرز بطريقة أفضل، وكل ما يتطلبه الأمر هو بضع خطوات بسيطة.

قدم سودهير جيمس، أحد الباحثين وراء هذه الطريقة، بحثه الأولي في الاجتماع الوطني والمعرض للجمعية الكيميائية الأمريكية، قائلًا: ما فعلناه هو طهي الأرز كما نفعل عادةً، ولكن عندما يغلي الماء، قبل إضافة الأرز الخام، أضفنا زيت جوز الهند، وبعد أن أصبح جاهزًا، تركناه يبرد في الثلاجة لمدة 12 ساعة تقريبًا.

وتعمل هذه الطريقة البسيطة لطهي الأرز عن طريق التحكم في كيمياء النشويات داخل الأرز، وتحويل النشويات القابلة للهضم التي تتحول لاحقًا إلى جلوكوز في الدم إلى نشويات مقاومة، الأمر الذي يستغرق وقتًا أطول حتى يعالجها الجسم.

وقدم سودهير جيمس من كلية العلوم الكيميائية في سريلانكا بحثه خلال الاجتماع والمعرض الوطني للجمعية الكيميائية الأمريكية، وأظهر أن طهي الأرز بزيت جوز الهند يمكن أن يخفض امتصاص السعرات الحرارية بنسبة 10-12%، وربما يصل إلى 50-60% مع مزيد من البحث.

وتمت دراسة تقنية الطهي للتسخين والتبريد هذه من قبل، وتحديدًا في البطاطس، لذا فمن المنطقي أن نفس المبدأ ينطبق على الأرز.

في حين أن الباحثين لم يختبروا هذه النظرية بعد على أكبر عدد ممكن من أنواع الأرز، إلا أنهم متفائلون، وإذا كان من الممكن تقليل السعرات الحرارية في الأرز من خلال عملية تحضيرية بسيطة، فربما يمكن فعل الشيء نفسه في النهاية بالنسبة للنشويات والكربوهيدرات الأخرى، مثل الخبز، وبالتالي فإن تداعيات ذلك ستكون كبيرة في المعركة العالمية ضد السمنة ومرض السكري.

وقال جيمس: نحن كعلماء نعتقد أنه إذا كنا سنقوم بهذه العملية على أفضل الأصناف وإذا كانت هذه الطريقة ستنجح، فقد يكون هذا إنجازًا هائلًا، حيث يمكننا خفض السعرات الحرارية في الأرز بنسبة 50 إلى 60%.

كيفية طهي الأرز بزيت جوز الهند

المكونات: كوب أرز أبيض، ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند، 1 أو 3/4 كوب ماء.

طريقة الإعداد: اغل الماء، ثم أضف جوز الهند، ثم الأرز، غطه وخفف الحرارة واتركه لمدة 25 دقيقة، وبمجرد أن ينضج الأرز، اتركه يبرد، ثم اتركه في الثلاجة لمدة 12 ساعة على الأقل.

وقت التبريد طويل لكنه خطوة حاسمة في تحويل النشويات، لذا تأكد من عدم تخطي ذلك، لاسيما أنه سيكون مفيدًا لعلاج مشاكل السكر في الدم أو الوزن، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه مفيد لخلايا القولون الصحية والبكتيريا الجيدة في الأمعاء.

