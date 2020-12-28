شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة الملك خالد»: إعلان مواعيد استقبال طلبات التحويل الداخلي والخارجي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد مواعيد استقبال طلبات التحويل الداخلي والخارجي عبر البوابة الإلكترونية (أكاديميا)، للطلاب والطالبات الراغبين في التحويل داخل كليات الجامعة، والتحويل إلى جامعة الملك خالد من جامعات أخرى، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442هـ. وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني، أن استقبال طلبات التحويل من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى كلية أخرى سيبدأ 20 جمادى الأولى ويستمر حتى 25 من الشهر نفسه.

كما بدأت العمادة باستقبال طلبات التحويل الخارجي من جامعة أخرى إلى جامعة الملك خالد وتغيير الدرجة العلمية (التحويل من بكالوريوس إلى دبلوم) من اليوم الأول من جمادى الأولى وتستمر حتى 25 من الشهر نفسه، فيما بدأ التسجيل ببرنامج البكالوريوس التكميلي لخريجي كليات المجتمع بجامعة الملك خالد (ترقية الدرجة العلمية للبكالوريوس لخريجي الدبلوم من جامعة الملك خالد) في الأول من جمادى الأولى ويستمر حتى 29 من الشهر نفسه. ودعا القرني الراغبين في الاطلاع على شروط وآليات ومواعيد التحويل والتسجيل ببرنامج البكالوريوس التكميلي إلى الاطلاع على موقع الجامعة، أو من خلال الرابط: https://drive.google.com/file/d/1h4bLHoZFsmdfJ89UqB7F-z1-z_GTZAxj/view. وأشار القرني إلى أن تقديم طلبات التحويل سيكون إلكترونيّاً عبر البوابة الإلكترونية، منوهاً بأهمية التقيد بمواعيد التحويل المعلنة، إذ لا يتم استقبال الطلب اليدوي، كما ستكون المفاضلة إلكترونية حسب المقاعد المتاحة والمعدلات التراكمية.