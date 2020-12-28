اخبار السعوديه

السعودية اليوم / بنك التنمية الأفريقي يسلم السودان 140 جهاز مولد أكسجين لتخفيف حد جائحة كورونا

0 نشر
0 تبليغ


الخرطوم 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس
تسلمت السودان اليوم 140 جهاز مولد أكسجين من بنك التنمية الأفريقي، ضمن مشروع بناء القدرات في إطار الجهود لتخفيف حد جائحة .
وأكدت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم، أنها أودعت الأجهزة بمخازن الصندوق القومي للإمدادات الطبية توطئة لتوزيعها على المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.
// انتهى //
18:19ت م
0177

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بنك التنمية الأفريقي يسلم السودان 140 جهاز مولد أكسجين لتخفيف حد جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا