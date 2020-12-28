السعودية اليوم / الأردن تسجل 1802 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1802 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 264061 حالة شفاء بعد تسجيل 2547 حالة إضافية، كما سجلت 20 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3778 حالة.

// انتهى //

18:18ت م

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عمّان 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1802 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 289748 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 264061 حالة شفاء بعد تسجيل 2547 حالة إضافية، كما سجلت 20 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3778 حالة.// انتهى //18:18ت م0176

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