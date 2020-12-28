السعودية اليوم / الصليب الاحمر الدولي يواصل تقديم خدماته إلى مدن الجنوب الليبي



طرابلس 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، استمرار أعمال دعم المنطقة الجنوبية في مجال المياه والسكن للحد من المعاناة التي يتسبّب بها انقطاع المياه ومشاكل الصرف الصحي التي تطول كل جوانب الحياة بالنسبة لآلاف المدنيين.

وقالت اللجنة، أنه تم تقديم مضخة صرف صحي إلى شركة المياه ببلدية بنت بيه التي كانت تعاني والمناطق المجاورة من تسرب في مياه الصرف الصحي من المحطة الرئيسية طيلة الفترة الماضية مما ألحق أضرار صحية جسيمة خاصة في الوقت الذي تنتشر فيه حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19.

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17:53ت م

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