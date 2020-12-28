

بغداد 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 931 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 11 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12791, فيما تم تسجيل 1511 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 533314 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 46423, منهم 169 يرقدون في العناية المركزة.

// انتهى //

17:42ت م

0163



بغداد 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 592528 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 11 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12791, فيما تم تسجيل 1511 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 533314 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 46423, منهم 169 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //17:42ت م0163

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العراق يسجل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.