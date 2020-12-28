السعودية اليوم / محافظ ينبع بالنيابة يلتقي برئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه الوطنية



ينبع 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

التقى محافظ ينبع بالنيابة فيصل بن حمد المطيري في مكتبه اليوم برئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس أيمن بن يوسف يماني وفريق العمل.

وجرى خلال اللقاء مناقشة احتياجات المحافظة من الخدمات التنموية والارتقاء بمستوى الخدمات لشركة المياه الوطنية لتحسين جميع الخدمات في قطاعي المياه والصرف الصحي بالمحافظة.

وأكد المحافظ أهمية استكمال مشاريع المياه والصرف الصحي بالمحافظة خاصة في ظل التطور الذي تشهده محافظة ينبع في جميع المجالات.

من جهته أفاد المهندس اليماني أن قيمة المشاريع بالمحافظة تبلغ 554 مليون ريال بعدد 7 مشاريع مياه وصرف صحي، وتبلغ نسبة تغطية شبكات المياه بالمحافظة أكثر من 82%.

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17:22ت م

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