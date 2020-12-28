السعودية اليوم / لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى تناقش التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء



الرياض 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة - إحدى اللجان المتخصصة - بمجلس الشورى اجتماعًا لها "عبر الاتصال المرئي" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، ناقشت خلاله بمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز ما جاء في تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1440/ 1441هـ.

واستعرضت اللجنة أداء الهيئة خلال عام التقرير، وما تضمنه تقريرها السنوي من إنجازات ومهام، وأهم المعوقات والتحديات التي تواجه الهيئة في أداء مهامها، كما بحثت اللجنة الإسهام في دعم الهيئة تنظيميًا لاستدامة العمل الإحصائي في المملكة، وتعزيز إسهامات الهيئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير آليات العمل في الهيئة، وتحديد الآليات المستخدمة لقياس شمولية منتجات الهيئة الإحصائية للمجالات الإحصائية المتنوعة، حيث تعدّ اللجنة تقريرها المتضمن توصياتها حيال تقرير أداء الهيئة السنوي تمهيداً لرفعه إلى المجلس في المدة المقبلة.

يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة التي تناقش الموضوعات التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها التي تحال إليها من المجلس، ومنها التقارير السنوية للجهات الحكومية، ومشروعات الأنظمة.

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16:26ت م

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