السعودية | تخصيص خطبة الجمعة عن جهود ولاة الأمر في تأمين لقاح كورونا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تخصيص خطبة الجمعة عن جهود ولاة الأمر في تأمين لقاح كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقتين - 6:32 مساءً, 28 ديسمبر 2020 م المناطق - واس يتناول خطباء الجوامع في مختلف مناطق المملكة، يوم الجمعة القادم، الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المعنية بتوجيهات ولاة الأمر لتأمين لقاح فيروس كورونا، والتأكيد على سلامة اللقاح ومأمونيته، وكذلك توعية المجتمع بضرورة أخذ المعلومات المتعلقة بالجوانب الصحية من مصادرها.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في توعية وإرشاد أفراد المجتمع عبر منبر الجمعة وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.

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