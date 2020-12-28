السعودية | 16843 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 57 ثانية - 5:46 مساءً, 28 ديسمبر 2020 م المناطق - واس بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19) 16843 مخالفة، وذلك للمدة من 5 / 5 / 1442هـ حتى 11 / 5 / 1442هـ ، وذلك وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية [email protected] .

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (4709)، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع (2876), ثم منطقة القصيم بـ (2061)، فالجوف بـ(1756), والمدينة المنورة (1744)، والمنطقة الشرقية بـ (1396)، وتبوك (637)، وحائل (435)، والحدود الشمالية (434)، وعسير (351)، ونجران بـ (211)، وجازان (133), فالباحة بواقع (100).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

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