السعودية | النيابة العامة والمرور يحددان آلية إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 4:45 مساءً, 28 ديسمبر 2020 م
المناطق - واس
وقّع فضيلة وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل، ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي بمقر النيابة اليوم محضر تنسيق يتناول آلية إحالة القضايا المرورية إلى النيابة العامة.
وشمل المحضر إجراءات الضبط الجزائي المروري المتضمن إبلاغ النيابة العامة فوراً عند وقوع حادث مروري يكون قائد المركبة فيه متعدياً أو مفرطاً وتسبب في وفاة، أو زوال عضو، أو تعطيل منفعته، أو نتج عنه إصابة، أو إذا لم يقم قائد المركبة بإيقاف مركبته في مكان الحادث ولم يبادر بإبلاغ إدارة المرور المختصة، أو لم يقدم المساعدة الممكنة للمصابين، أو من يقوم باستبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث، أو عند افتعال وقوع حادث مروري ، واتخاذ الإجراءات الأولية في تلك القضايا وفق نظام المرور ونظام الإجراءات الجزائية ولائحتيهما التنفيذية.
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