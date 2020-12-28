شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "صم الشرقية ": 3 ركائز هامة لجودة أداء برامج النادي والان نبدء بالتفاصيل

قدم رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن صعب الشمري في اللقاء الاجتماعي الذي حضره عدد من صم المنطقة الشرقية بالمخيم الشتوي مساء أمس ثلاثة ركائز هامة تتمحور حول جودة الأداء في برامج النادي القادمة بما يتواكب مع الرؤية الوطنية الطموحة للمملكة ٢٠٣٠ لتلبي احتياجات فئة الصم وضعاف السمع بمختلف الاعمار والفئات .

واوضح الشمري بأن فريق عمل النادي يعكف حاليا على إعداد برامج نوعية تلامس احتياجات الصم للخروج بها للمجتمع عامة مرحبا في ذات السياق بجميع المقترحات التطويرية التي سيقدمها الصم والتي تصب في محور المسؤولية الاجتماعية ورفع مستوى الأنشطة سواء الرياضية منها أو الثقافية أو الاجتماعية والتثقيفيه .

والمح الشمري بأن الركائز الثلاث تكمن في عملية التأهيل والتدريب والتمكين للصم مما سيعطي مؤشرات فاعلة لمعرفة مقدار الناتج من جميع البرامج ومحتواها ومدى تأثيرها على شريحة الصم وكذلك وصولها للمجتمع كافة حيث الهدف بأن تنطلق هذه الركائز بصورة متسقة ومبنية بشكل علمي ومنهجي مما سيفضي ذلك الى قدر تحقيق الغاية التي يريدها الجميع في عملية التحسين وجودة الاداء بمشيئة الله تعالى .

وأبان الشمري بأن النادي ماض في بناء الشراكة المجتمعية مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة وسيتم الإعلان قريبا عن مبادرات تخدم الصم وتمكنهم من مواصلة مسيرتهم العملية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة لهذا الوطن المعطاء والعمل على تبني كافة المشروعات التي من شأنها تحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية سواء من خلال التعاون المشترك مع النادي أو من خلال الأنشطة والبرامج الخاصة في مجال دعم هذه الشريحة بحيث تكون فرصة جوهرية للصم للتعبير عن مواهبهم والاستفادة من جملة أفكارهم ومقترحاتهم .

في المقابل وفي ذات السياق كرم قسم المسؤولية الاجتماعية بنادي القادسية مساء أمس فريق قدم نادي الصم المشارك في بطولة المملكة لكرة القدم الخماسية وذلك اثناء إقامة مباراة نادي القادسية والاتفاق بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بحضور ومشاركة أعضاء مجلس إدارة النادي وأعضاء فريق كرة القدم .

وقدم نائب رئيس نادي الصم محمد النهدي الشكر والتقدير لقسم المسؤولية الاجتماعية على مبادرتهم في استضافة نادي الصم وأشار بأن النادي يمثل المحضن الذي يسهم في رفع وتيرة الإبداع ويصقل الموهبة ويبني المجتمع على نحو يكون فيها الأصم الشريك الأساسي في هذا البناء .