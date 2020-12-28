2020-12-28

القصبي ينعى مدير عام السجون : أحد الرجال المخلصين في خدمة هذا الوطن

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعى وزير الإعلام المكلف، وزير التجارة، ماجد القصبي، مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري الذي وافته المنية اليوم.

وقال القصبي :” رحم الله الأخ اللواء محمد بن علي الأسمري مدير عام السجون، أحد الرجال المخلصين في خدمة هذا الوطن، والمبادرين للخير والعطاء. أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.