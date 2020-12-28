مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري في ذمة الله

متابعات الخليج 365 - الرياض

انتقل إلى رحمة المدير العام للسجون اللواء محمد الأسمري، وذلك إثر أزمة قلبية اعترته في مكتبه أثناء تأدية مهام عمله.

وعمل الأسمري مديرًا للتجنيد لمباحث المنطقة الشرقية، ثم مديرًا لسجن المباحث بالحاير، ثم رئيس فريق العمل الموحد بسجون المباحث، ثم كلف بمنصب مدير سجن المباحث في جدة لينتقل إلى المديرية العامة للسجون.

وقد نعى العديد من المواطنين والمسؤولين اللواء محمد الأسمري، مؤكدين أنه صاحب مبادرة فرجت التي ساهمت في إخلاء سبيل الآلاف من سجناء الحق العام.

الكاتب والروائي محمد عبدالعزيز فريج قال: “انتقل إلى رحمة الله مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري، صاحب فكرة فرجت التي من خلالها تم تنظيم سداد مديونيات المساجين والإفراج عنهم عن طريق تكافل المجتمع بطريقة نظامية وميسرة أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يدخله فسيح جناته.

بدوره قال يوسف الفردوس : ” أحسن الله عزاءكم .. نسأل الله أن يغفر له وأن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل كل ما بذله وقدّمه من أجلنا خدمة الدين والمليك والوطن في ميزان حسناته يوم يلقاه”.

من جانبه قال سعود العيد :” فجع الوطن هذا اليوم برحيل مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، حيث فقدنا برحيله رجلًا ضحى بوقته وجهده في خدمة الوطن ندعو الله تعالى أن يغفر له ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.

صحيفة “متابعات الخليج 365” تتقدم بخالص العزاء لذوي الفقيد، سائلين الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.