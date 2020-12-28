9 أطعمة تساعد على علاج النحافة

2020-12-28

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

العناوين الفرعية

دعت استشارية التغذية الدكتور جواهر العبدالله، أفراد المجتمع الذين يعانون من النحافة الشديدة الاهتمام بـ 9 أطعمة لكونها تمهد صحيًا لاكتساب زيادة طفيفة في الوزن.

أغذية فعالة في علاج النحافة

وبينت في تصريح لـ”متابعات الخليج 365“، أن هذه الأطعمة هي:

1- البطاطس، إذ تعد الخيار الأمثل لزيادة الوزن لاحتوائها على كمية كبيرة من الكربوهيدرات، فضلًا عن احتوائها على الألياف وفيتامين C مما يجعلها تزيد الوزن بشكل صحي.

2- الخبز والحبوب الكاملة، فالخبز يعد مصدرًا طبيعيًا للكربوهيدرات، لكن تناول الخبز الأبيض العادي يعتبر غير صحي؛ لذا ينصح بتناول خبز الحبوب الكاملة، لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف والمواد المغذية.

3- زبدة الفول السوداني، ويعتبر من أسهل الطرق لزيادة الوزن بشكل صحي، فملعقة من زبدة الفول السوداني المملحة تحتوي على 200 سعرة حرارية، كما أنها تمد الجسم بقدر وفير من البروتين.

4- الأجبان، ويساعد المحتوى العالي من الدسم والمتوفر في معظم أنواع الأجبان على زيادة وزنك بشكل صحي، وذلك لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، بالإضافة إلى كمية جيدة من البروتين.

5- الحليب كامل الدسم، ويعتبر من أسهل الطرق لكسب الوزن بسرعة، فالحليب كامل الدسم غني بالدهون الصحية وكميات كبيرة من الفيتامينات.

6- اللحوم الحمراء، إذ تعد اللحوم الحمراء الأكثر مثالية فيما يخص أفضل الأطعمة الغنية بالبروتينات لزيادة الوزن، فهي الداعمة الأولى لغذاء العضلات، فضلًا عن احتوائها على المعادن اللازمة للجسم والدهون الصحية، لكن رغم ذلك ينصح بعدم الإفراط في تناولها والاكتفاء بمرتين أو 3 أسبوعيا لتجنب المشاكل الصحية الأخرى.

7- الزبدة، وتعد من أكثر الأطعمة الغنية بالدهون، فيمكن إضافة الزبدة إلى وجبات الطعام، لكن ينصح بعدم الإفراط أيضًا في تناولها لتجنب المشاكل الصحية الأخرى.

8- البيض، وهو يحتوي على كمية كبيرة من الكوليسترول الجيد، وكميات كبيرة من فيتامين A,Dو فيتامين E، لذا فإن تناول 3-4 بيضات كاملة في اليوم يضمن لك زيادة الوزن بشكل صحي.

9- الموز، ويعد مصدرًا جيدًا للحصول على الطاقة وزيادة الوزن، فهو غني بالبوتاسيوم، والكربوهيدرات، والمغذيات الهامة الأخرى التي تمنح الطاقة وتحافظ على الصحة، وتحتوي كل موزة على 100 سعرة حرارية لذلك فهي تضمن زيادة الوزن.

أطعمة عالية السعرات

ونوهت أن هناك أطعمة عالية السعرات تزيد الوزن أيضًا بسرعة وبدون تناول أي أدوية أو مكملات غذائية، ولكن بشكل عام ينصح الأشخاص الذين يعانون من النحافة ويرغبون في زيادة أوزانهم بتناول سعرات حرارية، وممارسة الرياضة، تجنب تناول الماء قبل تناول الوجبات، الحصول على ساعات كافية من النوم، الإقلاع عن التدخين.

تجنبوا فاتحات الشهية

وحذرت الدكتورة جواهر، من استخدام أي أدوية وفيتامينات بدوافع فتح الشهية، فأهم الطرق التي يمكن من خلالها زيادة الوزن هي الحرص على تناول الأطعمة الصحية التي تساعد على كسب الوزن عند المداومة على أكلها والإكثار منها، وفي حال عدم اكتساب أي زيادة في الوزن لا بد من زيارة طبيب تغذية علاجية لتحديد المسار العلاجي.

