كورونا يغيب الفوتوغرافي عيسى عنقاوي

2020-12-28

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

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غيب الموت الفوتوغرافي المعروف الدكتور عيسى عنقاوي متأثرًا من مضاعفات فيروس كورونا المستجد، إذ يعتبر عنقاوي من أوائل المصورين الفوتوغرافيين في المملكة في مجال التصوير الفوتوغرافي، كما يعد من مؤسسين بيت الفوتوغرافيين سابقًا.

حزن الوسط الإعلامي

وعبرت الأوساط الإعلامية في جدة عن بالغ حزنها برحيل الدكتور عنقاوي الذي أثرى جانب التصوير وله مساهمات تصويرية في داخل السعودية وخارجها.

وقال الإعلامي والمصور الفوتوغرافي خالد مرضاح لـ” متابعات الخليج 365“: رحم الله أستاذنا الجليل الذي كانت له بصمات إعلامية كبيرة في مجال التصوير، فقد أثرى هذا الجانب كثيرًا، إذ كان محبًا ومخلصًا لعمله ومتعاونًا مع الجميع في تقديم النصائح وكل ما يتعلق عن طبيعة العمل التصويري، وبرحيله فقدنًا رمزًا من رموز العمل الفوتوغرافي.

عيسى عنقاوي أحد رواد التصوير

بينما قال الإعلامي أحمد حلبي : تشرفت بالالتقاء به أكثر من مرة كان آخرها قبل نحو شهر، وجدت فيه الحرص الشديد على مساعدة الآخرين، ودعم الشباب والناشئة، وإن كانت جمعية الثقافة والفنون بجدة، قد كرّمته كرائد من رواد التصوير الفوتوغرافي، فإن هذا التكريم جاء وفاء من الجمعية للفنانين الذين قدموا خدماتهم للوطن، فهو حاصل على لقب صاحب العمل المميز من قبل الاتحاد الدولي لفن التصوير الفوتوغرافي.

كما تقلّد وسام ميدالية الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس المؤسس لرابطة الأخوة والتعاون والصداقة المغربية التونسية خلال المهرجان الدولي الأول للتصوير الفوتوغرافي والذي عقد بالرباط، ومنسق الاتحاد الدولي لفن التصوير الفوتوغرافي، وممثل الجمعية الأمريكية الفوتوغرافية؛ إضافة إلى عضويته الفخرية لعدد من الجمعيات وغير ذلك من التكريمات التي حصل عليها، فرحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه فسيح جناته.

تأصيل التجربة الفنية

بدوره قال الدكتور زيد علي الفضيل: رحم الله الفنان الفوتوغرافي عيسى عنقاوي، وما أجمل حديثي معه وهو حديث الذكريات وتأصيل التجربة الفنية في برنامجي ذاكرة إنسان على قناة الثقافية.

