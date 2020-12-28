تحديث جديد وخدمات جديدة على تطبيق توكلنا منها بطاقة الأحوال الإلكترونية

يشتمل تطبيق توكلنا على العديد من الخدمات الرقمية، ويجري تطوريها وإجراء إضافات عليها منذ إطلاقه واعتماده رسميًا من قبل وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد اعلن التطبيق مؤخرًا عن تحديث جديد وإضافة خدمات جديدة، منها بطاقة الأحوال الإلكترونية، فضلًا عن إضافة الباركود إلى المواعيد، والمخالفات العامة، وتأمين المركبات، وكذلك التحسينات العامة.

تطبيق توكلنا

خدمات تطبيق توكلنا الرقمية

ويضم التطبيق العديد من الخدمات الرقمية، إضافة لما ذُكر ومنها:

استعراض المواعيد العدلية.

الأحوال المدنية.

الجوازات.

عرض المخالفات العامة.

خدمة بطاقة الوضع الصحي ومشاركتها.

وغيرها من الخدمات الأخرى

حل مشكلة تعريف رقم الجوال في تطبيق توكلنا

ومن شروط التسجيل في التطبيق لإضافة الأبناء وربط بياناتهم في المنصة التعليمية “مدرستي”، يجب التسجيل في أبشر أولًا، وردّ توكلنا على أحد السائلين الذي قال: ” هل يمكنني تسجيل التابعين بتطبيق توكلنا بنفس رقم جوال الأب حيث لا يقبل ذلك، وما هو المطلوب لتسجيل الأطفال دون 11 سنة؟”

وكان توضيح تطبيق توكلنا على ذلك بالقول : “من ليس لديه حساب في أبشر من المواطنين أو المقيمين عليه تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في أبشر من خلال خدمة في أبشر باسم “تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا” بعد إتمام ذلك يمكنه التسجيل بتوكلنا”.

طريقة وخطوات تسجيل الطلاب في تطبيق توكلنا

وضمن ذات السياق ذكر التطبيق بطريقة وخطوات إضافة الأبناء في منصة مدرستي عبر توكلنا والتي تتمثل في الخطوات التالية:

تسجيل دخول توكلنا من حساب ولي الأمر.

النقر على أيقونة (حسابي).

ثم النقر على أيقونة (الأفراد والمكفولين).

اختيار إضافة الأبناء.

أما طريقة دخول منصة مدرستي عبر توكلنا فتتم وفق ما يلي: